صور.. الحياة تعود لفرع ثقافة مطروح وسط إجراءات احترازية

نظم فرع ثقافة مطروح، بروفات لفرقة كورال قصر ثقافة الطفل بالمحافظة في أولى التدريبات للعودة بعد فترة من العطلة بسبب جائحة كورونا.

واستعرض، مساء الأربعاء، الفنان إيهاب أبوخطوة التدريب لأعضاء الفريق وذلك بمقر نادي مطروح الاجتماعي، مع انطلاق أول تجمع للفريق للتدريب على الأغاني والأناشيد.

وأكد "أبوخطوة" على استمرار التدريب لكورال الأطفال، في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" من خلال ارتداء الكمامات والتباعد واستخدام الكحول، وذلك لتجهيز الفريق لتقديم عروض في أقرب وقت خلال الفترة المقبلة.