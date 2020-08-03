عاجل.. النيابة تحقق في وفاة عروس الدقهلية

قالت النيابة العامة، في بيان لها، إنها تباشر التحقيقات في واقعة وفاة المواطنة "رضا محمود"، بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.

وأضاف البيان، أن «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام»، رصدت تداول مواقع التواصل الاجتماعي واقعة وفاة المذكورة بادعاء قتلها على يد زوجها ووالدته؛ فأمر المستشار «النائب العام» بمتابعة التحقيقات في الواقعة.

وكانت «النيابة العامة» ناظرت جثمان المتوفاة وانتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمانها بعد أن سألت الطبيب الذي استقبلها بالمستشفى وأعدَّ تقريرًا بحالتها.

وسألت «النيابة العامة» زوج المتوفاة وبعضَ ذَوِيه المقيمين جوارَه، والذين رجحوا انتحار المتوفاة بقفزها من سطح عقار مسكنها؛ إذ أكد الزوج رؤيته المتوفاة خلال انتحارها وأنها كانت غاضبةً منه يومئذٍ غيرةً مِن ادعاء مازَحَه به صديقٌ له أمامَها، وقررَتْ إحدى قريباتها أن المتوفاة أفصحت لها عن رغبتها المسبقة في الانتحار إثرَ خلافات مع زوجها ووالدته، بينما اتهم والدا المتوفاة زوجَها ووالدتَه بقتلها على ضوء ما يعلماه من خلافات بينها وبين المذكورَيْن؛ حيث أكدت والدتها أنها علمت من نجلتها سبق تهديد زوجها لها بالقتل.

وأكد البيان، أن تحريات الشرطة قد أكدت ما بين المتوفاة وزوجها من خلافات، بينما لا تزال التحريات جاريةً لمعرفة كيفية وفاتها، وقد أمرت «النيابة العامة» «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» بمعاينة وفحص الآثار العالقة بمسرح الحادث، وجارٍ استكمال التحقيقات.

كان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة دكرنس بوصول، رضا م. م، 19 سنة، وهي عروسة مر 28 يوما فقط على زواجها، إلى مستشفى دكرنس العام جثة هامدة، إدعاء سقوط من علو.