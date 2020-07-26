الزوجة وعشيقها وراء الجريمة.. كشف غموض ذبح موظف على يد 3 أشخاص بالأقصر

كشف رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، تفاصيل العثور على جثة ملقاة بوسط الزراعات بمنطقة شرق السكة لرجل أربعيني، لقي حتفه الأسبوع الماضي.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء عصام ياسين، مدير أمن الأقصر، إخطارا يفيد بالعثور على جثة مواطن مذبوحة وملقاة بوسط الزراعات بمنطقة شرق السكة، وبفحص ملابس ومتعلقات الضحية، تبين أن الجثة لموظف، وجرى تشكيل فريق بحث لمعرفة تفاصيل وملابسات الواقعة.

ورفع رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، البصمات من موقع الحادث للتعرف على هوية مرتكبي الجريمة، وتبين من شهود العيان أن 3 متهمين كانوا يقودون دراجة نارية استدرجوا المتوفى لمنطقة الزراعات بشرق السكة وقاموا بذبحه وإلقاءه في الزرعات وفروا هاربين.

وتبين من خلال التحريات والتحقيقات، أن وراء ارتكاب الواقعة والتخطيط لها سيدة تبلغ 40 سنة زوجة القتيل، والتي اتفقت مع عشيقها البالغ من العمر 24 سنة مقيم بمحافظة قنا وتربطه علاقة عاطفية بالزوجة، وقرروا التخلص منه للتمكن من الارتباط والزواج بعشيقها.

وجرى التخطيط بالاشتراك مع 2 آخرين واستدراج الضحية للزراعات وذبحه للتخلص منه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5953 لسنة 2020 إداري قسم الأقصر، ويجري حاليًا القبض على المتهمين المشتركين بالجريمة، بعدما أخطرت النيابة العامة للتحقيق.