بداية حرب خريطة الكنز في الحلقة الثالثة من "مملكة إبليس2"

كشفت الحلقة الثالثة من الفصل الثاني من مسلسل "مملكة إبليس"، عن المرة الأولى التي يرى فيها أهالي حارة "حدّق" رقصا وغناء، حيث يكتشفون عالمًا جديدًا لأول مرة، وبعد معرفة الراقصة "حنيّة" (رانيا يوسف) ما هو مدفون في باطن الحارة، بدأت برسم خطتها بالزواج هي وفرقتها من أهالي الحارة.

فتعمل "حنية"، على التقرّب من "فتحي إبليس"، (صبري فواز)، كي تصطاده عريسًا، وبدأ أخوها "رمزي" (علاء حسني)، بالتقرّب من "أزهار" (غادة عادل)، و"شكيتح" (محمد عادل) من "داليدا" (إيمان العاصي)، و"الأخص" (أحمد طلعت) من "كاسيا" (سلوى خطاب)، ولكن بعد أن بزغ الفجر، واكتشف حدّق (أحمد صيام) والفرنساوية (فيدرا) أمر غياب الجميع، بدأ البحث عنهم خارج أسوار الحارة، حتى اكتشفوا أنهم مع الراقصة حنيّة.

كذب فتحي إبليس ورفاقه على حدّق والفرنساوية، وأخبروهم أنهم بعد أن خرجوا من الحارة هجم عليكم مجموعة الرجال والنساء وضربوهم وسعوا لاغتصابهم حتى خلّصتهم حنية وفرقتها، كما شهدت الحلقة مواجهة بين حنية والفرنساوية بأمر الخريطة، حيث طلبت منها حنيّة جزءًا مما هو مدفون أسفلها، ولكن حكت لها الفرنساوية أنه لم يقف أمامها أحد إلا وقتلته، وبعد أن عاد الجميع إلى الحارة، أمرت الفرنساوية بسد الثغرة التي هربوا منها، وأثناء ذلك جاءتهم فرقة حنيّة وأخبروهم أن يكسروها ويهربوا متى شاءوا ثم يسدونها مرة أخرى عند العودة، هكذا ضمنت حنية استمرارية علاقتها مع أهالي حارة حدّق.

ويتكوّن مسلسل مملكة إبليس من فصلين، عرض مؤخرا الأول على قناة mbc مصر، بعد نجاح عرضه على منصة شاهد، بينما انطلق الفصل الثاني حصريًا منصة شاهد، ليستكمل صراعات حارة الجنة بعدما انقلب العجوز على أهلها، واكتشافهم أنه من الأقزام – سكان الحارة الأصليين – ليبدأوا جميعًا في البحث عن كنوز الحارة المدفونة تحتها.

يقوم ببطولة المسلسل، غادة عادل، صبري فواز، سلوى خطاب، رانيا يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، محمود الليثي، إيمان العاصي، خالد أنور، علاء حسني، أسماء جلال، محمد جمعة، نانسي صلاح، كما كشف الفصل الثاني عن النجوم ناهد السباعي، أحمد صيام وشريف دسوقي، المسلسل من تأليف محمد أمين راضي، إنتاج طارق الجنايني، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

طارق الجنايني، مؤسس شركة TVision، أنتج أكثر من عشرين مسلسلا تليفزيونيا ناجحا ما بين الكوميدي والأكشن والدراما، من بينهم أبو عمر المصري للنجم أحمد عز، والكوميدي ريّح المدام، والدرامي حكايات بنات، بجانب النسخة العربية من البرنامج العالمي Saturday Night Live، كما تعاون مع الكاتب محمد أمين راضي في عدة أعمال تلفزيونية بدايةً من نيران صديقة 2013، العهد (الكلام المباح) 2015، ومؤخرًا مملكة أبليس والذي يُعرض فصله الثاني حصريًا على منصة شاهد بعد نجاح الفصل الأول، ويعمل طارق حاليًا على إنتاج النسخة العربية من المسلسل الأميركي الشهير Suits الحاصل على تقييم 8.5 على موقع IMDb، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل المسلسل وفريق العمل قريبًا