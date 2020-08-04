تقرير سري يكشف نوع السلاح النووي الذي صنعته كوريا الشمالية

تواصل كوريا الشمالية، تطوير برنامجها للأسلحة النووية، فجاء تقييم عدة دول أن كوريا الشمالية طورت على الأرجح أجهزة نووية مصغرة لتركيبها على الرؤوس الحربية لصواريخها الباليستية، وذلك حسب تقرير سري للأمم المتحدة، اطلعت عليه وكالة "رويترز".

وجاء في التقرير، الذي وضعه خبراء مستقلون يراقبون تطبيق عقوبات الأمم المتحدة، إن دولا لم يحددوها بالاسم، تعتقد أن التجارب النووية الست السابقة التي أجرتها كوريا الشمالية ساعدت، على الأرجح، في تطوير أجهزة نووية مصغرة.

من ناحية أخرى، لم تجر بيونغيانغ تجارب نووية منذ سبتمبر 2017، وقُدم التقرير إلى لجنة عقوبات كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي، المؤلف من 15 عضوا أمس الاثنين.