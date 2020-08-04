حريق ضخم بمطار مصراتة الليبي المستخدم في نقل مرتزقة تركيا (صور)

نشرت انتصار محمد، المسؤولة بالمكتب الإعلامي لغرفة عمليات سرت، بالجيش الوطني الليبي، صورا قالت إنها لحريق ضخم في مطار مدينة "مصراتة".

وقالت "انتصار"، إن الصور الأولية لآثار الدمار الهائل الذي لحق بصالة المغادرة بمطار مصراتة الدولى جراء النيران التى اشتعلت به.

وأضافت أن النيران أضرمت بفعل فاعل ردا على انتشار وباء فيروس كورونا بالمدينة.

ويستخدم مطار مصراتة في نقل آلاف المرتزقة الأجانب وخاصة من الجنسية السورية الذين تدفع بهم تركيا ضد الجيش الوطني الليبي.

وتحدثت تقارير عدة عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المرتزقة.

وقبل يومين، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره العاصمة البريطانية "لندن"، لقناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، إن عدد المرتزقة السوريين الذين ترسلهم تركيا للقتال في ليبيا، ارتفع إلى 17 ألفا، من بينهم 350 طفلًا.

وواصلت تركيا استقطاب المزيد من المرتزقة إلى معسكراتها لتدريبهم من أجل إرسالهم إلى ليبيا، فيما بلغ عدد المرتزقة من جنسيات أخرى نحو 10 آلاف، من بينهم 2500 من الجنسية التونسية، "خرجوا من سوريا إلى ليبيا عبر تركيا، بدعم من المخابرات التركية".

وأضاف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، أن زهاء 6 آلاف من المرتزقة الموالين لتركيا، عادوا إلى الأراضي السورية.

وأوضح عبدالرحمن، أن هؤلاء عادوا إلى سوريا من ليبيا "لأن عقودهم انتهت"، مشيرا إلى أنهم حصلوا على عقود لمدة 3 أشهر، وجرى التمديد لبعضهم لمدة شهر، لكن البقية عادوا إلى سوريا عبر تركيا، وبدأ بعضهم بالفعل بتسجيل أسمائهم للعودة مجددا إلى ليبيا.

وأوضح عبدالرحمن، أن الدخل الشهري للمرتزق السوري المشارك في القتال بليبيا، يصل إلى ألفي دولار، بالإضافة لإمكانية حصوله على الجنسية التركية، وتعويضات في حال إصابته.

أما المرتزقة الآخرين، فلا يتقاضون "رواتب شهرية"، وفق مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان المرصد السوري، وثق مزيدا من القتلى في صفوف مرتزقة النظام التركي، لتبلغ حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، نحو 481 مسلحًا، من بينهم 34 طفلًا دون سن الـ 18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.