على أنغام الموسيقى الخديوية.. حكاية أول تكريم لأوائل الثانوية العامة

العد التنازلي لـ نتيجة الثانوية العامة 2020، بدأ عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان النتيجة، ومن المقرر أن يتم اعتمادها وإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة غدا الثلاثاء الموافق 4 أغسطس، والذين جرت العادة بتكريمهم كل عام من وزير التربية والتعليم، وتمييزهم بمعرفة نتيجتهم قبل باقي الطلاب.

عادة تكريم أوائل الثانوية العامة من الطلاب، ليست وليدة الآونة الأخيرة، بل تعود لزمن قديم، وفقًا لما قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، لافتًا أنها ترجع لأيام الخديوي إسماعيل، حيث لم تكن تسمى ثانوية بل كانت تدعى "التجريبية".

وأضاف "مغيث" لـ"الوطن"، أنه فى عهد الخديو توفيق أضيفت التجهيزية الثالثة بالقاهرة "التوفيقية"، وذلك فى ظل وزارة عبدالرحمن رشدي، وكان لكل مدرسة من المدارس الثلاث نظامها وامتحانها الخاص، قبل أن تحدد مدة الدراسة التجهيزية بـ4 سنوات، ويتم إقرار نظاما وطنيا واحدا لامتحان ومنح الشهادة للمدارس التجهيزية الثلاث.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن هذا الامتحان كان يتم على مرحلتين، أولها مرحلة الامتحان التحريرى فى عشر مواد، أما المرحلة الثانية فكانت للامتحان الشفوى، ولم يكن يقبل فى تلك المرحلة الشفوية إلا من يجتاز مرحلة الامتحان التحريرى.

كما أوضح أنه بعد ذلك كانت تظهر احتفالات الأوائل يوم الامتحان الشفوى، والذي كان يعد عيدا وطنيا، يحضره الخديو والوزراء والسفراء، وأولياء أمور الطلاب، حيث يمتحن الطلاب شفويا على مرأى ومسمع من الشهود، وتعلن النتائج ويمنح الناجحون الشهادات والجوائز على أنغام فرقة الموسيقى الخديوية، وفى اليوم التالى تنشر الصحف أسماء الناجحين وصورهم.