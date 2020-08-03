ساعات قليلة تفصلنا عن نتيجة الثانوية العامة 2020، والتي وفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم، سيتم اعتمادها غدًا الثلاثاء الموافق 4 أغسطس في العاشرة والنصف صباحًا، يعقبها مكالمة الطلاب الأوائل، بعدها رسالة قصيرة عن النتائج وستكون النتيجة متاحة من بعد الثانية ظهرًا، وبعد معرفة النتيجة يبدأ القلق الحقيقي حول تنسيق الثانوية العامة 2020، خاصة أن هذا العام استثنائي بسبب الظروف التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.

تستعرض "الوطن" في التقرير التالي توقعات تنسيق الثانوية العامة 2020 بعد ظهور النتيجة..

تنسيق الثانوية العامة 2020

وبسبب الظروف التي مر بها العالم ومصر على وجه الخصوص، خاصة خلال امتحانات الثانوية العامة، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والتعليم العالي، والداخلية، فإن كثير من أولياء الأمور والطلاب عانوا من الضغط النفسي الكبير، كما أقدم عدد كبير من الطلاب على تقديم اعتذارات عن حضور الامتحانات.

ووفقًا لتقرير الوزيرة فإن نتيجة الثانوية العامة مبشرة، وقد تتخطى نسبة النجاح والدرجات العام الماضي، مما يتوقع أن تنخفض نسبة تنسيق الثانوية بنسبة لا تقل عن 1% مقارنة بالعام الماضي.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2020 للقسم الأدبي

وفيما يلي بيان بتوقعات تنسيق الثانوية العامة لطلاب القسم الأدبي، والتي تشمل كليات القمة، مثل اقتصاد وعلوم سياسية وألسن، وسياسة واقتصاد، بالإضافة إلى كليات مثل التجارة والتربيةوالصناعة.

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 402.0

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 398.5

ألسن كفر الشيخ 398.5

آثار ولغات مطروح 385.5

آثار الفيوم 384.5

تربية عين شمس 382.5

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 375.0

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 375.0

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بور سعيد 374.0

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 372.0

آداب الإسكندرية 350.5

آداب العريش 350.2

تجارة عين شمس 343.0

آداب انتساب موجه القاهرة 341.5

فنون جميلة (فنون) المنيا 341.0

تجارة الإسكندرية 341.0

آداب انتساب موجه عين شمس 339.5

تجارة انتساب موجه القاهرة 332.0

آداب انتساب موجه الإسكندرية 332.0

تربية نوعية بنها 331.5

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 330.5

تجارة طنطا 324.0

حقوق بني سويف 315.0

تجارة انتساب موجه بورسعيد 314.5

آداب انتساب موجه سوهاج 314.5

حقوق بنها 308.5

حقوق انتساب موجه سوهاج 308.0

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ 304.5

تربية نوعية الفيوم 304.0

اقتصاد منزلى العريش 304.0

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 303.5

حقوق انتساب موجه حلوان 303.0

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 295.0

دار العلوم المنيا 294.5

دار العلوم انتساب موجه أسوان 292.0

أكاديمية أخبار اليوم تكنولوجيا صحافة 6 أكتوبر 292.0

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة 262.0

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 262.0

تربية رياضية بنين بني سويف 261.5

الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة 261.0

تربية رياضية بنين حلوان 261.0

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2020 القسم العلمي

وفيما يلي بيان بالحد الأدني للقبول بجامعات القسم العلمي سواء الرياضي أو العلوم، ومن المتوقع أن تنخفض عدة درجات هذا العام..

طب المنوفية بشبين الكوم 405.5

هندسة بترول وتعدين السويس 405.5

طب جنوب الوادي 405.0

طب الزقازيق 405.0

طب طنطا 405.0

طب القاهرة 405.0

طب سوهاج 405.0

طب عين شمس 404.5

طب الإسكندرية 404.5

صيدلة عين شمس 401.5

صيدلة الإسكندرية 401.0

صيدلة بور سعيد 401.0

طب بيطري دمنهور 398.5

طب بيطري القاهرة 398.5

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 398.5

طب بيطري الإسكندرية 398.0

طب بيطري الوادي الجديد 398.0

طب بيطري مطروح 398.0

طب بيطري مدينة السادات 398.0

هندسة سوهاج 389.5

هندسة كفر الشيخ 389.5

هندسة بنها بشبرا 389.5

هندسة بور سعيد 389.5

هندسة الإسكندرية 389.5

تمريض بني سويف 383.0

تمريض حلوان 383.0

تربية المنصورة 383.0

فني تمريض طنطا 382.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 358.5

علوم حلوان رياضة 358.0

علوم طنطا رياضة 358.0