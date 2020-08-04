أوائل الثانوية العامة العام الماضي.. "صور الفرحة باقية"

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الثانوية العامة، التي ينتظرها بفارغ الصبر وترقب شديد الطلاب وأولياء الأمور، منازل يكسوها الصمت والأمل رغبة في تحقيق أعلى الدرجات للالتحاق بكليات القمة، هذا هو حال المصريين كل عام في مثل هذه الآونة حتى تعلن نتيجة الثانوية العامة، وبهذه المناسبة "الوطن"، يشارك معكم ذكريات العام الماضي لحظة إعلان النتيجة وفرحة الطلاب الأوائل وأولياء الأمور في التقرير التالي:

"حصاد الثانوية": مدارس الحكومة تتفوق على "الخاصة" فى نسب النجاح.. و"التظلمات" الثلاثاء

احتلت المدارس الحكومية أعلى نسب النجاح فى نتيجة الثانوية العامة، بإجمالى 83.6%، وفى مدارس «اللغات» 84.1%، و(خاص مُعان) 87.3%، ومدارس خاصة بمصروفات 62.9%، ومدارس خاصة لغات 87.8%، ومنازل وخدمات 50.3%.

وأعلنت وزارة التعليم أنها «تعمل على استحداث نظام جديد لتقويم الطلاب بالمرحلة الثانوية، يُمكّنهم من خوض تجربة تعليمية حقيقية خالية من الجو النفسى المشحون، والرغبة العارمة فى الحصول على أعلى مجموع، دون النظر إلى جودة التعليم داخل المدرسة»، مؤكدة أن الامتحانات «تمثل عنق زجاجة للطلاب وأولياء أمورهم، للخروج إلى بر الأمان، ونسعى للقضاء على هذه المعاناة».

"أم الدكاترة": حققت وصية زوجى.. وأبنائى الخمسة فى "طب"

بعد سنوات من الشقاء والكفاح، حققت نهلة أنور جاد الرب، معلمة لغة إنجليزية بمدرسة قوص التجارية بنات، جنوب محافظة قنا، حلمها بانضمام أصغر أبنائها «أحمد فوزى» إلى أشقائه الأربعة فى كلية الطب، بعد نجاحه بتفوق وحصوله على المركز الثانى مكرر بأوائل الثانوية العامة، علمى علوم، لتستحق عن جدارة لقب «أم الأطباء الخمسة».

الأول على "المكفوفين": كنت باذاكر 15 ساعة يومياً

«كنت متأكد إنى هاكون من الأوائل، لأن ربنا مابيضيعش مجهود أى حد»، بهذه الكلمات الممزوجة بالفرحة، بدأ «محمود إسماعيل»، الحاصل على المركز الأول بالثانوية العامة للمكفوفين، حديثه لـ«الوطن»، معبراً عن فرحته الشديدة بتفوقه، إذ تلقى اتصالاً تليفونياً من مكتب وزير التربية والتعليم، مساء أمس، لتهنئته، لكن بسبب سوء حظه، على حد تعبيره، لم يتمكن من الرد عليه: «البيت عندنا مافيهوش شبكة، فلما كلمونى كان تليفونى مغلق، وعرفت بعدها أنهم حاولوا الاتصال بى، ودى أكتر حاجة ضايقتنى، لأنى كنت مستنى مكالمة الوزير من أول السنة».

فرحة فى صفوف "أوائل الثانوية"

الأول على مدارس المتفوقين يحلم بالالتحاق بكلية الهندسة