قبل إعلان النتيجة.. مؤشرات ونسب النجاح في الثانوية العامة

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020، التي من المقرر أن يتم اعتمادها في العاشرة والنصف صباحًا، قبل أن تعلن في الثانية ظهرًا.

ووفقًا لتقرير الوزارة فإن نتيجة الثانوية العامة مبشرة، وقد تتخطى نسبة النجاح والدرجات العام الماضي، مما يتوقع أن ينخفض تنسيق الثانوية بنسبة لا تقل عن 1% مقارنة بالعام الماضي.

نسب النجاح في عدد من المواد

وبلغت نسبة النجاح لتصحيح العينة العشوائية لمادة التاريخ البالغ عددها 11 ألفا و233 ورقة،89.1%، وأسفرت عن نجاح 10006 طلاب.

بينما بلغت نسبة النجاح، لتصحيح العينة العشوائية لمادة الفيزياء، 79.4%، البالغ عددها 15 ألفا و655 ورقة، التي أسفرت عن نجاح 12434 طالبا/ طالبة.

وبلغت نسبة النجاح لتصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الإنجليزية، 90.2%، البالغ عددها 23 ألفا و457 ورقة، والتي أسفرت عن نجاح 21152 طالبا وطالبة.

وبلغت نسبة النجاح لتصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة العربية، 95.4%، البالغ عددها 23 ألفا و714 ورقة، والتي أسفرت عن نجاح 22621 طالبا/ طالبة.

وبلغت نسبة النجاح لتصحيح العينة العشوائية لمادة الأحياء عام 2020، 92.4%، البالغ عدد أوراقها (11821) ورقة، التي أسفرت عن نجاح (10927) طالبا/طالبة.