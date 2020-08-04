طلاب علمي الأزهر يستأنفون ماراثون الثانوية بمادة الصرف

عاد طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية، لاستكمال أعمال امتحاناتهم، اليوم، حيث يؤدي 41 ألف طالب امتحان مادة الصرف، في اليوم قبل الأخير من الامتحانات، حيث تنتهي الامتحانات يوم الخميس المقبل بمادة التفسير.

يُشار إلى أنَّ أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019-2020، من القسم الأدبي بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب وبإجمالي 128495 طالبًا.

كما أنَّ العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكل المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

وتمّ تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبرلواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع تأكّيد سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.