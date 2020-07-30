"مياه الدقهلية" تتعاون مع الأزهر والأوقاف والصحة لتوعية المواطنين

تتعاون شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، بمناسبة عيد الأضحى؛ مع المنطقة الأزهرية بالمحافظة، ومديرية الأوقاف، ومديرية الصحة، لتوعية المواطنين بكيفية التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي، وترشيد استهلاك مياه الشرب.

وبحسب بيان شركة المياه، فقد جرى التنسيق مع مديرية الصحة بالدقهلية؛ لبث رسائل الحفاظ على الصحة العامة من خلال التعامل السليم مع مخلفات الأضاحي، حيث يجري عقد ندوات التثقيف الصحي من خلال تقنية الفيديو كونفرانس؛ لنشر رسائل التوعية الخاصة بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

كما جرى التنسيق مع المنطقة الأزهرية بالدقهلية؛ للمشاركة بالحملة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على صفحات المنطقة الأزهرية، والمعاهد بمحافظة الدقهلية؛ حيث يتم نشر رسائل التوعية الخاصة بالحملة بطريقة إلكترونية.

وأعلنت الشركة عن توزيع ملصقات التوعية لنشرها في المساجد والمعاهد، والمديريات، والتي تتضمن رقم الخط الساخن 125 للرد على كافة استفسارات وشكاوى المواطنين، بالإضافة إلى المطبوعات وكتيبات التلوين التي تحتوي على رسائل التوعية.