الأزهر تفوز بمشروع دولي للعلاج المناعي ضمن مشاريع الاتحاد الأوروبي

حصلت جامعة الأزهر على مشروعٍ دولي تابعٍ لبرامج الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي - الإيراسموس بلس؛ حيث تقدمت الجامعة بهذا المشروع ضمن عديد من المشروعات الدولية لبرنامج بناء القدرات المؤسسية في عديد من التخصصات المختلفة، والتي تنافست من خلالها مع جميع المؤسسات والجامعات العالمية والمحلية؛ لتفوز الجامعة متفوقة على غيرها من الجامعات، وتكون هي المرة الأولى التي تفوز بها الجامعة من خلال مشاريع الإيراسموس بلس، وتكون هي المنسق الرئيس للمشروع بعد أن قامت بكتابته كاملًا، ومن ثم دعت عديدًا من الجامعات الدولية والمصرية المختلفة للالتفاف حول مقترح الجامعة للمشروع الفائز، والذي نال استحسان جميع الجامعات المشاركة بالمشروع دوليًّا ومحليًّا.

وأوضح بيان المركز الإعلامي للجامعة أنه تم تقديم 1005 مشاريع للاتحاد الأوروبي على مستوى العالم، وتمت الموافقة على 164 مشروعًا فقط بنسبة تصل 16%، كما تقدمت منطقة الشرق الأوسط ودوله بإجمالي 276 مشروعًا، وتمت الموافقة على 34 مشروعًا فقط من بينها مشروعَ جامعةِ الأزهر بنسبة تصل 12%، وقد حصلت الجامعة على هذا المشروع الدولي انطلاقًا من إيمانها بدور البحث العلمي والمشاريع الدولية في رفع القدرة الاستيعابية لمنظومة التعليم العالي، وتحسين جودة التعليم والتصنيف الدولي بالجامعة، ولدور المشاريع الدولية أيضًا في استحداث برامج دراسية فريدة تستهدف الارتقاء بمستوى جودة مخرجات البرامج الدراسية وتطويرها للتخصصات كافة وربطها بسوق العمل بما يسهم في بناء الشخصية المتكاملة للطلاب.

ويدعم اكتشاف قدراتهم ومواهبهم وصقلها في شتى المجالات العلمية، إلى جانب دعم البنية التحتية والمعلوماتية للجامعة وتطويرها؛ لتصبح جامعة ذكية مؤهلة للاندماج في منظومة التحول الرقمي.

وأضاف بيان المركز الإعلامي أن المشروع الذي فازت به الجامعة شريكًا رئيسًا يختص بالعلاج المناعي، بميزانية تصل المليون يورو، وذلك مع كوكبة من الجامعات العالمية المتخصصة، والتي تضم جامعة ليبسج (ألمانيا)، جامعة دي لوريان (فرنسا)، جامعة أثينا (اليونان)، ومن الجامعات المحلية جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة أسوان، وجامعة دمنهور.