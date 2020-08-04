إصابة فتاة في أسيوط بتسمم بعد تناولها أقراص مجهولة

أصيبت فتاة بالتسمم نتيجة تناول حبوب مجهولة، دون معرفة أسباب، بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز البداري في محافظة أسيوط، وجرى تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري بوصول بلاغ من المستشفى المركزي بوصول "علياء جمال عبد العال - ١٨ عاما"، مقيمة بقرية الكوم الأحمر دائرة المركز، مصابة بإعياء شديد نتيجة تناول أقراص سامة، وتم إجراء الإسعافات الأولية لها وتحويلها إلى مستشفى أسيوط الجامعى للعلاج.

وعلى الفور، انتقل فريق مباحث المركز، وبسؤال أسرتها أقروا أن إصابتها نتيجة تناول أقراص مجهولة دون ذكر أسباب.

تم تحرير المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.