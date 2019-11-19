مصرع فتاة لإصابتها بتسمم في أسيوط.. وأهلها: تناولت بصل مرشوش بمبيد

لقيت فتاة مصرعها إثر تناولها وجبة غذائية بها بصل أخضر مرشوش بمبيدات، قبل غسلها بقرية "دير تاسا"، التابعة لمركز ساحل سليم في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد ورود بلاغ من المستشفى المركزي بوصول "نرمين. فارويز. ع"، 15 عاما، مقيمة بقرية دير تاسا دائرة المركز مصابة بقيء وأعياء شديدي، يشتبه كونه تسمم غذائي، وتوفيت أثناء إجراء الإسعافات الأولية لها، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز، وبسؤال أسرتها، ذكروا أن إصابتها جاءت نتيجة تناولها "بصل أخضر"، يرجح كونه مرشوش بالمبيدات، جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.