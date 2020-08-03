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استقرار أسعار الذهب وعيار 24 يسجل 1005 جنيهات

كتب:

منى السعيد
09:53 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
أسعار الذهب

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في نهاية معاملات، اليوم، الاثنين الموافق 3 أغسطس في نهاية معاملات اليوم في البورصات العالمية، في أول أيام الأسبوع، ليستقر سعر عيار 24 عند 1005 جنيهات، كما هو منذ يوم الجمعة الماضية

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّل المعدن النفيس استقرار في الأسعار بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 1002 و1005 جنيهات، فيما يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 877 إلى 879 جنيهًا، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18 بين 752 و753 جنيهًا، مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 7 آلاف و32 جنيهًا.

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