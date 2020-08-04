مستقبل وطن ينظم مؤتمرا شعبيا بالقوصية لدعم مرشحي "الشيوخ"

واصل حزب مستقبل وطن بأسيوط، تنظيم المؤتمرات التنظيمية والشعبية لدعم مرشحي الحزب بالمحافظة في انتخابات مجلس الشيوخ فردي وقائمة.

وعقد الحزب مؤتمرا شعبيا حاشدا بمركز القوصية، في إطار استمرار عقد الندوات والمؤتمرات التي ينظمها الحزب لدعم المرشحين.

وحضر المؤتمر النائب المهندس ياسر عمر، أمين عام الحزب بالمحافظة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومحمد فهمي صالح أمين حزب الشعب الجمهوري بأسيوط والمرشح بالقائمة الوطنية والمرشحين لمجلس الشيوخ فردي وقائمة ونواب الهيئة البرلمانية عن الحزب بالقوصية وديروط وأبو تيج وأمين الحزب بالقوصية والأمناء المساعدين وأمناء الأمانات النوعية وهيئة المكتب في القوصية ورجال الدين والقيادات الشعبية بمركز القوصية والشخصيات العامة والنواب السابقين بالبرلمان.

وتم خلال المؤتمر عرض نبذة عن تاريخ المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ، ودورهم في دعم الدولة خلال السنوات السابقة.

وأكد المهندس ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حزب مستقبل وطن كان وما زال يدعم الدولة في كل المجالات، مطالبا جموع الحضور بالخروج للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 لمرشحي القائمة الوطنية للصعيد والممثل لمحافظة أسيوط، وهم كلا من "محمد فهمي صالح, والدكتور علي مهران, والمهندس سلمان محمد سلمان, وهند جوزيف شحاتة"، ومرشحو الفردي لحزب مستقبل وطن دائرة محافظة أسيوط، وتضم "المهندس مجدي سليم وعصام بركات و حمادة قرشي، ومصطفى الكحيلي".