رئيس التحرير

محمود مسلم

نتيجة الثانوية العامة 2020.. شوقي يعتمد النتيجة بعد قليل

كتب:

نرمين عفيفي
09:56 ص | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020، بعد قليل.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلن مساء الأمس أنه سيجرى اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020 في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020. 

وأضاف شوقي، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ويعقب ذلك مكالمة الطلاب الأوائل وبعدها رسالة قصيرة للتعليق على النتائج وسوف تتاح النتيجة بدءا من الساعة الثانية من ظهر الغد إن شاء الله".

اقرأ المزيد:

نتيجة الثانوية العامة 2020 على بوابة الوطن غدًا.. سجل الآن

غدا نتيجة الثانوية العامة 2020.. شروط وضوابط القبول بالكليات والمعاهد

نتيجة الثانوية العامة 2020 غدا.. تسجيل الرغبات والحصول على الرقم السري

نتيجة الثانوية العامة 2020 اليوم الثلاثاء

نتيجة الثانوية العامة 2020 اليوم.. سجل اسمك ورقم الجلوس