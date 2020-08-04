مركز علمي روسي يبدأ اختبار اللقاح التجريبي ضد كورونا على الأطفال

أعلن مدير المركز ألكسندر جينتسبورج لوكالة "سبوتنيك"، أن مركز "جامالي" الوطني للأبحاث يخطط لبدء اختبار لقاح "كوفيد 19" على الأطفال في الفترة من يناير إلى فبراير من العام المقبل.

وقال المدير: "نحن نحضر مجموعة الوثائق اللازمة الآن فالمعهد لم يقم بتجارب على الأطفال من قبل، وتحضر الوثائق بالمشاركة مع أطباء الأطفال ثم ستقدم إلى وزارة الصحة وبعد ذلك سنتمكن من إجراء التجارب لكن فقط بعد إنهاء التجارب على البالغين والكبار في السن".

ووفقا له، سيبدأ الاختبار في فصل الشتاء، لأن المرحلة الثالثة من تجارب لقاح فيروس كورونا على البالغين ستستغرق نحو خمسة أشهر.

وأعلنت هيئة الرقابة على الاستهلاك الروسية "روس بوتريب نادزور"، في وقت سابق، إنه يتم تطوير 26 نوعًا مختلفًا من اللقاحات ضد فيروس كورونا على أساس تجارب 17 منظمة علمية. واجتاز لقاح واحد طوّره مركز "غامالي" تجارب سريرية على المتطوعين.

كما يقوم مركز "فيكتور" بتطوير لقاح على ستة منصات تكنولوجية مختلفة. ومن المقرر إطلاق أول لقاح منهما في سبتمبر، والثاني في أكتوبر من هذا العام.

ومن المخطط بدء حملات تلقيح السكان في روسيا في شهر أكتوبر المقبل وأولهم المعلمين والأطباء.