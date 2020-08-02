حبس المتهم بقتل والدته والشروع في قتل شقيقه 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت نيابة بنها حبس المتهم بقتل والدته يوم عيد الأضحى، وإلقاء شقيقه من الطابق الرابع بشقتهم بشارع عجيبة ببنها 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الأم "المجنى عليها". كما سمحت النيابة لشقيق المتهم بالخروج من النيابة لدفن المجني عليها مع العرض باكر على النيابة لاستكمال التحقيق معه وسماع أقواله.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن، أن المتهم قضى 10 سنوات يعمل في دولة الإمارات وبحوزته جواز سفر إماراتي، وطلبت النيابة تحريات مباحث قسم ثان بنها حول الواقعة.

واصطحب فريق من البحث الجنائي والنيابة العامة بقسم ثان بنها "ه م ع"، حيث مثل المتهم جريمته، وأكد أن خلافات مالية بينه وبين أمه وشقيقه فقام بطعن والدته في بادئ الأمر، ثم قام بإلقاء شقيقه من الشباك لتدخله للدفاع عن الأم إلا أنه لم يصاب بأي إصابات لتشبسه بتنده لأحد المحلات أسفل العقار.

كان العميد حازم عفت مأمور قسم ثاني بنها، تلقى بلاغا من الأهالي بوجود مشاجرة في إحدى الشقق بشارع "عجيبة" دائرة القسم ووجود جثة.

تم إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير الأمن فانتقل اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس المباحث، وتبين من الفحص وجود جثة لربة منزل تدعى "ج ف" وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى "ه. م. ع" أصيب بحالة هياج نتيجة تشاجرة مع شقيقه ويدعى "ع. م. ع"، فقام الأول بطعن والدته عدة طعنات بسكين المطبخ وعندما تدخل شقيقه للدفاع عنها قام بإلقاءه من شباك الشقة من الطابق الرابع إلا أنه أمسك بتنده لأحد المحلات أنقذته من السقوط أرضا، وألقى المقدم محمد السعيد رئيس مباحث قسم ثاني بنها القبض على المتهم.