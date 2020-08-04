رئيس التحرير

محمود مسلم

عجينة يعلن تأييده لـ5 مرشحين من شربين وبلقاس

كتب:

صالح رمضان
11:58 ص | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
النائب إلهامي عجينة

النائب إلهامي عجينة

أعلن النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس وجمصة في الدقهلية، تأييده 5 مرشحين من أبناء بلقاس وشربين لمجلس الشيوخ.

وبحسب ما ذكره عجينة على صفحة مكتبه الإعلامي، فإنه يؤيد كل من المرشحين "أحمد عبد الستار الأتربي، وعوض الدكروري، واللواء أبو المعاطي الدكروري، ومحمد طلبة، وأسامه غيث" .

 ودعا النائب الجميع لدعمهم والوقوف بجانبهم ومساندتهم "لنثبت للجميع أن بلقاس وشربين مُدن كبيره وعريقة قادرة على أن تُخرج نواب مُخيرين من الشعب، لأن الكلمة الأولى والأخيرة للشعب وما علينا إلا أن نسمع ونُطيع ونحترم قراراته".

يذكر أنه جرى تخصيص 6 مقاعد لمحافظة الدقهلية، في مجلس الشيوخ، ويتنافس عليهم 43 مرشحا.

 

اقرأ المزيد:

محافظ الشرقية يناقش استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ

أخطاء في الدعاية الانتخابية تضع مرشحي مجلس الشيوخ في "ورطة"

عم حمام.. قصة الفلاح الفصيح منذ لقاء السيسي إلى ترشحه في مجلس الشيوخ

"صحة المنوفية" تستعد لانتخابات مجلس الشيوخ بخطة رصد مصابي كورونا