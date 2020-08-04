عجينة يعلن تأييده لـ5 مرشحين من شربين وبلقاس

أعلن النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس وجمصة في الدقهلية، تأييده 5 مرشحين من أبناء بلقاس وشربين لمجلس الشيوخ.

وبحسب ما ذكره عجينة على صفحة مكتبه الإعلامي، فإنه يؤيد كل من المرشحين "أحمد عبد الستار الأتربي، وعوض الدكروري، واللواء أبو المعاطي الدكروري، ومحمد طلبة، وأسامه غيث" .

ودعا النائب الجميع لدعمهم والوقوف بجانبهم ومساندتهم "لنثبت للجميع أن بلقاس وشربين مُدن كبيره وعريقة قادرة على أن تُخرج نواب مُخيرين من الشعب، لأن الكلمة الأولى والأخيرة للشعب وما علينا إلا أن نسمع ونُطيع ونحترم قراراته".

يذكر أنه جرى تخصيص 6 مقاعد لمحافظة الدقهلية، في مجلس الشيوخ، ويتنافس عليهم 43 مرشحا.