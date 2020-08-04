محافظ الشرقية يناقش استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تشجيع المواطنين للنزول والإدلاء بأصواتهم والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والتي ستنطلق يومي 11، 12 أغسطس الجاري لإرسال رسالة للعالم أن شعب مصر لديه الوعي والحس السياسي بأن يشارك في الإستحقاقات الدستورية ويُعلي من شأن مؤسساته النيابية العريقة.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ اجتماعاً مع رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام وعلي الصناديلي السكرتير العام المساعد، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري المديريات الخدمية بضرورة الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لانتخابات مجلس الشيوخ لمراجعة المقرات الانتخابية والتأكد من سلامة مداخل وأسوار المقرات وتوافر اشتراطات الوقاية من الحريق.

وأسفر الاجتماع عن صدور عن توصيات وهي "وجود حرم أمني حول المقر الإنتخابي ليتيح التأمين الكامل. والتأكد من سلامة باب اللجنة الإنتخابية ومتانته والنوافذ مزودة بمصبات حديدية لتأمين صناديق الإقتراع. ووجود تليفون أرضي بكل مقر إنتخابي بحالة جيدة ويعمل. ووجود دورات مياه نظيفة و صالحة للإستخدام بكل مقر انتخابي.

كما شملت "توفير كشافات كهرباء ومولد كهربائي إحتياطي في حالة إنقطاع التيار الكهربي داخل المقر الإنتخابي. وتوفير كرسي متحرك بكل مقر إنتخابي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير عدد 50 شيكارة رمل وزن الشكارة لا يقل عن 50 كيلو جراما أمام كل مقر انتخابي ويتم توزيع 25 شيكارة يمين باب المقر الإنتخابي و25 أخرى شمال باب المقر الإنتخابي.

وكما يتم توفير سيارة حماية مدنية وسيارة إسعاف قريبة من المقرات الانتخابية. واستقبال عناصر التأمين وتسكينهم والتأكيد على تواجد المسؤول عن المقر الانتخابي (مدير المدرسة الوحدة الصحية مركز الشباب الجمعيه الزراعية). والاهتمام بأعمال التطهير والتعقيم بالمقرات الانتخابية لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المترددين عليها.