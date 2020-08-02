"صحة المنوفية" تستعد لانتخابات مجلس الشيوخ بخطة رصد مصابي كورونا

عقدت، اليوم، مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اجتماعًا برئاسة الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، وبحضور كل من الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية للشئون الوقائية وباقي أعضاء اللجنة.

وأكدت مديرية الصحة، أنه وفقًا لتوجيه الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعليمات وزارة الصحة إلى مديري الإدارات الصحية بالمراكز، سيتم تشكيل لجان فرعية برئاسة مدير الإدارة، والتأكيد على تواجد مندوب بكل لجنة انتخابية (ممرض أو مراقب صحي).

وتهدف مهمة المراقب إلى قيامه برصد حالات اشتباه فيروس كورونا المستجد، والتأكد من الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظًا على الصحة العامة لجميع المواطنين.