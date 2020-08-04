توزيع لحوم 143 رأس ماشية خلال عيد الأضحى في البحيرة

أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالدور الذي تتبناه مؤسسة مصر الخير في التخفيف عن كاهل المواطنين، وإدخال السرور عليهم خلال أيام العيد، وخاصة الأسر الأكثر احتياجاً والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير بيئة معيشية مناسبة لهم، مشيرًا إلى أهمية تكاتف جميع مؤسسات المجتمع المدني لدعم دور الدولة البارز في مساعدة أبنائها.

وأقدم فرع مؤسسة مصر الخير بمحافظة البحيرة، خلال عيد الأضحى على ذبح 143 رأس ماشية بمجزر كوم حمادة جرى توزيعها على 27200 مستفيد من الأُسر الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن حملة صك الأضحية التي تتبناها المؤسسة من أجل مساعدة الأسر الفقيرة والعمل على إدخال الفرحة والبهجة عليهم.

وأشار أيمن أبوغالي مدير المكتب التنفيذي لمؤسسة مصر الخير بالبحيرة، إلى أن الحملة جرى تنفيذها بمشاركة 64 جمعية أهلية على مستوى مراكز المحافظة، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتحت إشراف الطب البيطري.