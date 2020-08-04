توزيع لحوم 143 رأس ماشية خلال عيد الأضحى في البحيرة
كتب:
أحمد حفنى
11:51 ص | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالدور الذي تتبناه مؤسسة مصر الخير في التخفيف عن كاهل المواطنين، وإدخال السرور عليهم خلال أيام العيد، وخاصة الأسر الأكثر احتياجاً والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير بيئة معيشية مناسبة لهم، مشيرًا إلى أهمية تكاتف جميع مؤسسات المجتمع المدني لدعم دور الدولة البارز في مساعدة أبنائها.
وأقدم فرع مؤسسة مصر الخير بمحافظة البحيرة، خلال عيد الأضحى على ذبح 143 رأس ماشية بمجزر كوم حمادة جرى توزيعها على 27200 مستفيد من الأُسر الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن حملة صك الأضحية التي تتبناها المؤسسة من أجل مساعدة الأسر الفقيرة والعمل على إدخال الفرحة والبهجة عليهم.
وأشار أيمن أبوغالي مدير المكتب التنفيذي لمؤسسة مصر الخير بالبحيرة، إلى أن الحملة جرى تنفيذها بمشاركة 64 جمعية أهلية على مستوى مراكز المحافظة، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتحت إشراف الطب البيطري.