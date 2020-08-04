إزالة لافتات لدعاية انتخابية من الأعمدة الديكورية بدمنهور

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، عشرات اللافتات الخاصة بالدعاية الانتخابية من الأعمدة الديكورية بوسط المدينة، بعد شكاوى عديدة من المواطنين أعلنوا فيها تضررهم من تشويه المنظر العام للشوارع.

يأتي ذلك في الوقت الذي شدد فيه المسؤولون بالوحدة المحلية بدمنهور على منع استخدام الأعمدة الديكورية الموجودة بشوارع المدينة تحت أى مسمى، على أن يُعاقب المخالف بتحرير محضر وتوقيع غرامة ماليه عليه.

وقال المحاسب محمد خميس، رئيس مدينة دمنهور، إن عدة شكاوى وردت عبر الصفحة الرسمية للوحدة المحلية على موقع "فيس بوك"، من بعض المواطنين الذين أعلنوا تضررهم من وجود لافتات إعلانية ببعض الأعمدة الديكورية بميدان الأوتوبيس، وعلى الفور تم التوجه إلى منطقة الشكوى وإزالة أسباب الشكوى.