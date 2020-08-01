"علم مصر" بالمقلوب.. دعاية انتخابية لمرشح تثير الجدل في المنوفية

أثارت دعاية انتخابية لأحمد طاهر الفقي المرشح المستقل بمجلس الشيوخ في المنوفية والحاصل على رمز الصقر، وضع علم مصر بشكل مقلوب على اللافتات الإنتخابية والصور الشخصية، موجة من الغضب بين عدد كبير من أهالي محافظة المنوفية.

واتهم البعض، الفقي، بإهانة علم مصر، إذ قال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "ييجي مرشح لمجلس الشيوخ وميكونش عارف تريب ألوان علم مصر"، وقال آخر: "واضح إن اللي عمله الدعاية حب يهزر هزار تقيل شوية"، وعلقت إحدى السيدات: "شكل المنوفية بقى وحش أوي من كتر اللي بيعمله المرشحين لمجلس الشيوخ.

وقال الفقي، لـ"الوطن"، إنّ نشر صورة علم مصر بالمقلوب على اللافتات الدعائية له خطأ من المطبعة، وسيتم تداركه وحل المشكلة في أقرب فرصة، مشددا على أنّه مرشح وطني ولا يقبل الإساءة للعلم المصري الذي يفخر به الجميع، موضحا أنّه من أصغر المرشحين في الانتخابات الجارية ويأمل في خدمة مصر بأي موقع.