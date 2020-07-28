اختفاء مرشحو "النور" من ساحة دعاية انتخابات الشيوخ بالبحيرة

فى الوقت الذي امتلأت فيه شوارع مدن ومراكز البحيرة، بالدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ، اختفى عن الساحة 4 مرشحين من أعضاء حزب النور.

فيما كثف مرشحو أحزاب "مستقبل وطن والوفد وحماة مصر والمصريين والمؤتمر والريادة"، الدعاية الخاصة بهم، وتنوعت أساليب الدعاية الانتخابية، حسب طبيعة المركز أو المدينة.

من المرشحين من اعتمد على مسقط رأسه، فى نشر الدعاية الخاصة به، ليراهن على القوة التصويتية بمدينته، وعلى الجانب الآخر، سعى بعض مرشحى "مستقبل وطن" على غزو جميع دوائر المحافظة.

وكان حزب النور السلفى بالبحيرة، دفع بأربعة مرشحين على نظام الفردى، وأحدث ضجة بعد قبول طعون ثلاثة منهم، استبعدتهم اللجنة المختصة، وأشاعوا أنهم سيدشنون حملة انتخابية قوية، إلا أنهم مازالوا خارج المنافسة حتى الآن، وبعيدًا عن ساحة الدعاية الانتخابية، واكتفوا بنشر بعض "البوستات" على صفحات التواصل الاجتماعى، لكسب ردود أفعال أنصارهم.

وقال قيادى سلفى "رفض ذكر اسمه"، المعركة الانتخابية لم تنتهى بعد، ومازال حزب النور يدرس كيفية حصد المقاعد، وغالبا سنعتمد على حشد الناخبين أثناء الانتخابات، لافتا إلى اتساع الدائرة الانتخابية بالبحيرة، يقف عائقا أمام قدرات جميع المرشحين، باستثناء بعضهم من رجال الأعمال القادرين على تجهيز مؤتمرات انتخابية متنوعة.