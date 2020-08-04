"الصحة": سنصل إلى صفر إصابات حادة بـ"كورونا" منتصف سبتمبر

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إننا سنصل إلى صفر إصابات في الحالات الحادة منتصف سبتمبر، مشيرا إلى أن باقي الإصابات ستكون بسيطة ومتوسطة تتمثل في أعراض البرد.

وأكد الحداد، لـ"الوطن"، ضرورة عدم الإستهتار والتهاون مع الفيروس والإجراءات الإحترازية المتبعة لعدم حدوث موجة ثانية، مشيرا إلى أن البيان اليومي الصادر من وزارة الصحة والسكان صحيح 100%؛ لأن الحالات الإيجابية التي يعلن عنها أجرت مسحات فقط وثبت إيجابية إصابتها بالفيروس.

وأشار الى أن أغلب الحالات الجديدة التى يعلن عنها بسيطة ومتوسطة ولا تستدعى عمل مسحات،مؤكدا ان المؤشر العام الفعلى قليل، وأضاف:" الموجة الأولى لم تنتهى بعد فى مصر ولكن فى بعض الدول حدثت ردات وموجات عنيفة مرة أخري نتيجة وجود تكاسل في الإجراءات الإحترازية"، مشيرا الى أن الناس بدأت تعتقد بأن كورونا انتهت، لكن ذلك لم يحدث، ولذا يجب أخذ كافة الإحتياطات التى وضعتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية سواء الإلتزام بالتباعد الإجتماعى أو ارتداء الكمامات.

الجدير بالذكر إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.واشارت وزارة الصحة فى البيان الاخير لها حول الاصابات أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس ، هو 94640 حالة من ضمنهم 44066 حالة تم شفاؤها، و4888 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.