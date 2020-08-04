مرشح قائمة "من أجل مصر": أحلم بحصول المواطنين على خدمات الصحة والتعليم مجانا

قال محمد على أبوحجازى مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر، فى حوار لـ«الوطن»، إنه يحلم بحصول المواطنين على خدمات الصحة والتعليم مجاناً من جانب الدولة، مشيراً إلى أن مصر تحتاج إلى التوسّع فى البناء أفقياً وليس رأسياً، للقضاء على أزمة مخالفات المبانى.. وإلى نص الحوار:

ما الملفات التى تحتاج إلى تعديل من وجهة نظرك كمرشح عن القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ؟

- التعليم والصحة من أهم الملفات التى تحتاج إلى العمل خلال الفترة المقبلة، فكثير من المحيطين بنا، سواء أهلنا أو جيراننا لديهم مشكلات فى الصحة، كما أن قانون التأمين الصحى ظل العمل عليه نحو 5 سنوات، وبعد انعقاد مجلس الشيوخ سيعمل النواب جاهدين على العمل بهذا الملف المهم بصورة أسرع، خاصة أنه لم يطبّق بكامل حذافيره بعد فى بورسعيد ونأمل العمل عليه خلال 2020 مع بداية انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة، لأنه يساعد فى خفض التكلفة العلاجية للمواطن وتسهيل الأمور عليه.

ما الذى يمكن أن تقدمه لملف الصحة حال نجاحك فى الانتخابات؟

- حلمى أن يكون لدى كل مواطن لا يملك المال فرصة دخول أى مستشفى يتلقى فيه خدمة طبية على أعلى مستوى دون أن يتكلف شيئاً ولا يتحمّل المريض هم تدبير نفقات علاجه أو عمليته الجراحية، وتتكفل الدولة بعلاج المريض من خلال برنامج التأمين الصحى من الألف إلى الياء.

الدولة مسئولة عن التعليم من 6 سنوات حتى الجامعة

وماذا عن ملف التعليم فى خطتكم؟

- لا بد أن تكفل الدولة التعليم، بداية من سن 6 سنوات، حتى الجامعة، دون إجهاد أولياء الأمور بأعباء مالية ضخمة.

هل تخطط لتعديل تشريعات معينة تحت قبة مجلس الشيوخ؟

- مجلس الشيوخ مهمته إثراء الحالة الاقتصادية والاجتماعية فى مصر ومناقشة وتعديل بعض القوانين، وآمل أن أكون شريكاً فى تعديل بعض القوانين، خاصة أن هناك بعض القوانين أصبحت غير مناسبة للتطبيق حالياً.

قانون المرور بحاجة إلى تعديل لمواجهة الزحام والحوادث

سبق وتحدثت عن قوانين المرور والبناء، هل لديك رؤية محدّدة بشأنهما؟

- قوانين المرور والبناء بحاجة إلى التعديل، فعلى سبيل المثال فى اليابان مثلاً، خصّصوا يوماً لسير السيارات ذات الأرقام الفردية، ويوماً ثانياً للسيارات ذات الأرقام الزوجية، ويتم إخطار المواطنين عبر رسالة نصية على الهاتف بأن الطريق مزدحم، فلا تمر حالياً، وذلك فى محاولة منهم لحل أزمة التزاحم، كما أنّهم قرّروا ساعات محدّدة لمرور السيارات، فليس شرطاً توسيع الطرق من أجل حل أزمة المرور فى مصر، ويمكن حلها ببعض الأفكار البسيطة، كما يمكن حل أزمة الحوادث المرورية المتكرّرة فى مصر، خاصة على طريق دمياط - بورسعيد، وطريق دمياط - المنصورة، بإدخال التكنولوجيا الحديثة على الهواتف المحمولة لإعلام المواطنين بعدم المرور على هذه الطرق وقت الذروة، منعاً لوقوع الحوادث.

هل ترى أن قانون التصالح فى البناء تأخر تطبيقه؟

- نحن فى حاجة للإسراع فى تنفيذ القوانين، فعلى سبيل المثال البرلمان المصرى ظل يناقش قانون التصالح على المبانى والأراضى الزراعية لعدة سنوات منذ بداية الدورة البرلمانية وحتى نهايتها، ودور مجلس الشيوخ سيساعد مجلس النواب على سرعة تنفيذ القوانين، لأن المجالس المحلية كان لها دور كبير فى جرائم الفساد الذى انتشر خلال السنوات الماضية فى ما يتعلق بمخالفات البناء، ولا بد من محاسبة هؤلاء.

وماذا عن شكل الدعاية الانتخابية لك خلال الفترة المقبلة؟

- فى ظل أزمة وباء فيروس كورونا، أعتمد على الدعاية الانتخابية عبر السوشيال ميديا وفقاً لتعليمات الحزب، وأبتعد عن عقد المؤتمرات الانتخابية والتجمّعات وحال المرور فى الشارع، يكون دون أى تجمّعات، حرصاً على صحة الجميع، ولن أنظم أى مؤتمرات انتخابية خلال الأيام المقبلة.

المدن الجديدة

المدن الجديدة التى أقيمت بُنيت لاستيعاب الملايين، فهى مدن مليونية، ولا أجد مبرراً لإصرار البعض على البناء داخل المدن القديمة فى وقت أسعار الوحدات بالمدن الجديدة أرخص من المدن القديمة كثيراً فيما يصر البعض على الازدحام داخل المدن القديمة، لذا لا بد من التوسّع فى البناء أفقياً، وليس رأسياً.