"أوقاف المنيا": 1170 صك أضحية بزيادة 270 عن العام الماضي

قال الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، إن المديرية جمعت هذا العام 1170 صك أضحية بزيادة 270 عن العام الماضي.

وأضاف، "جهزنا كشوف بالأسر الأكثر فقرا والأشد احتياجا من خلال كشوف البر الموجودة بالمديرية، والتي تغطى كافة أنحاء المحافظة، إلى جانب التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتنقية تلك الكشوف حتى تصل لحوم الأضاحي لمستحقيها".

أكد وكيل الوزارة أن هناك إجراءات مشدده لمنع التكدس أثناء عملية التوزيع، متابعا: "طلبنا من الوزارة إخطارنا قبل موعد إرسال اللحوم إلى المديرية حتى نكون على استعداد كامل قبل عملية التوزيع".