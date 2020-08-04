عاجل.. وزير التعليم: نسبة النجاح 81.5% بنتيجة الثانوية العامة 2020

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2020، موضحًا أنَّ عدد من تقدم لامتحان الثانوية العامة بلغ 660 ألفًا و300 طالب.

وأضاف وزير التعليم، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2020، أنَّ عدد من حضر الامتحانات بلغ 601 ألف و280 طالبًأ، فيما بلغ عدد الناجين 490 ألفًا و322 طالبًا وذلك بنسب النجاح 81.5%.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام "2019 - 2020"، معلنًا أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إنَّ هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

وتوفر جريدة "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم، ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بجريدة "الوطن" من هنـــا.