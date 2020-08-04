مرشح بالقاهرة يلجأ لعقد مؤتمر جماهيري أون لاين للتواصل مع الناخبين

مراعاة للتباعد الاجتماعي ولحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا، اعتمد الدكتور أيمن زكي مرشح حزب الإصلاح والنهضة على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة القاهرة بشكل أساسي في الدعاية الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي لتكون حلقة الوصل بينه وبين أهالي دائرته الانتخابية.

ولصعوبة عقد الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية، أقبل زكي على إطلاق مؤتمر جماهيري أون لاين للتواصل مع الناخبين لتعريفهم بنفسه وعرض برنامجه الانتخابي عليهم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد حظرت تنظيم فعاليات عامة بغرض الدعاية الانتخابية، وسمحت بالدعاية أون لاين والاعتماد على مكبرات الصوت، وتعليق اللافتات التي تسمح بها المحليات.

ويبدأ الصمت الانتخابي يوم 8 أغسطس الجاري، على أن تُجرى الانتخابات للمصريين في الخارج يومي 9 و10 أغسطس، وللمصريين في الداخل يومي 11 و12 من الشهر ذاته.

وأوضح زكي لـ"الوطن"، أن هذا المؤتمر الجماهيري الأون لاين سيتم بثه الساعة 11 مساء الخميس المقبل عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بهدف لقاء الناخبين وتعريفهم بالبرنامج الانتخابي الذي أسعى لتنفيذه حال فوزي في الانتخابات.

وطالب جميع المواطنين بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية والنزول للإدلاء بأصواتهم بكل حرية وشفافية ونزاهة لمن يرون فيه الأفضل والأنسب لتمثيلهم تحت قبة مجلس الشيوخ.