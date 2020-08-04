مرشحو "الشيوخ" بالغربية يعتمدون على البث المباشر لحصد أصوات الناخبين

لجأ عدد من مرشحي مجلس الشيوخ بالغربية، الى ابتكار وسائل جديدة في الدعاية وحث المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية، ودعمهم ومساندتهم، خاصة في ظل اتساع الدائرة الانتخابية، وضيق الوقت المخصص للدعاية.

وحرص الدكتور أحمد حماد، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالغربية، والمرشح على المقاعد الفردية، على استخدام صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وإجراء لقاءات مع المواطنين وشرح رؤيته المستقبلية.

كما اتجه الدكتور أحمد الصاوي، نائب مركز أورام طنطا، لنشر أكثر من "بث مباشر"، عبر صفحته الشخصية، مؤكدًا عدم وجود حملة انتخابية له.

ولم يتخلف الأمر كثيرًا مع المرشح السيد موج، مرشح حزب الحركة الوطنية على المقاعد الفردية، حيث حرص على تسجيل فيديو بهدف التواصل مع المواطنين، وشرح رؤيته المستقبلية لأصحاب عدد من المهن، وعلى رأسها المزارعين، باعتباره مديرًا لبنك العمال في طنطا.

كما حرص العديد من المرشحين على شرح طرق التصويت للمواطنين من خلال صفحاتهم الشخصية، إلى جانب استخدام مكبرات الصوت من أجل الدعاية الانتخابية في مختلف المدن ومراكز وقرى المحافظة.