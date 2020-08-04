ملوي تستعد لانتخابات "الشيوخ" بـ176 لجنة

تابع اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، في جنوب المنيا، تجهيزات المقرات الانتخابية للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الناخبين، ومدى جاهزيتها استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل.

ويضم مركز ملوي 102 مقرات انتخابية بداخلها 176 لجنة انتخابية مخصصة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إقامتها في 11، و12 من أغسطس الجاري، على أن تتم جولة الإعادة يومى 6 ،7 سبتمبر المقبل.

وشدد رئيس مركز ومدينة ملوي على نوابه ورؤساء القرى التسع بضرورة الانتهاء من الاحتياجات المتبقية من وسائل الإنارة وبعض الإصلاحات فى مرافق المياه والكهرباء، وتجهيز الغرف المخصصة للاقتراع، لاستقبال الناخبين، وتهيئة سبل الراحة للعاملين والمشرفين على اللجان الانتخابية داخل المدارس.