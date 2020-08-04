نتيجة الثانوية العامة 2020.. قنوات البث المباشر لمؤتمر وزير التعليم

دقائق قليلة تفصلنا عن مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 اليوم الثلاثاء 4 أغسطس، ليتمّ إتاحتها للطلاب بعد الساعة الثانية ظهرًا.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، أنَّه يتمّ بث مؤتمر إعلان اعتماد النتيجة عبر الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع الفيس بوك من هنـــا.

كما يتمّ بث المؤتمر مباشرة عبر شاشة تلفزيون القناة الأولى المصرية، أو من خلال الصفحة الرسمة الخاصة بالقناة الأولى على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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