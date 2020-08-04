وزير التعليم: تقدم مصر في تصنيف "us news" لتحتل المركز 42

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيبتم نشر أسماء أوائل الثانوية العام على موقع الوزارة وسيتم نشره للإعلاميين، موضحا أنه من الأشياء التي تفخر بها مصر ليس فقط استكمال العام الدراسي ولكن تصنيف مصر في التصنيفات الدولية.

وأضاف "شوقي" خلال مؤتمر صحفي عقده لاعتماد نتائج الثانوية العامة والإعلان عن أسماء الأوائل للعام الدراسي 2019-2020، أن تصنيف مصر في تصنيف "us news" اترفع عدد من المراتب حيث وصلنا للمترتبة 42، وهذا يعود للتقدم الكبير في التعليم ما قبل الجامعي

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلن مساء الأمس أنه سيجرى اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020 في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس 2020.

وأضاف شوقي، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ويعقب ذلك مكالمة الطلاب الأوائل وبعدها رسالة قصيرة للتعليق على النتائج وسوف تتاح النتيجة بدءا من الساعة الثانية من ظهر الغد إن شاء الله".