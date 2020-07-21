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عاجل.. طارق شوقي: الإعلان عن نتائج امتحانات الثانوية بعد العيد مباشرة

كتب:

شريف سليمان
08:36 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
الدكتور طارق شوقي

الدكتور طارق شوقي

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيجرى الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة بعد عيد الأضحى مباشرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "نتائج العينات مبشرة، ونسب النجاح فيها أعلى من كل سنة، وكانت أقل نسبة نجاح في العينات العشوائية التي أخذناها كانت 87%".

وتابع: "مش هناخد إجازة العيد وهنقعد نصلح عشان نطلع النتيجة بعد العيد، وأشكر كل المصححين".

وأوضح، أن أول سبتمبر المقبل سيشهد إعلان الوزارة عن آليات العمل الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتحدث عن هذا الأمر قبل الموعد المحدد.

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