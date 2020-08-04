حريق ضخم بمنطقة صناعية بإيران

ذكر التليفزيون الإيراني أن حريقا اندلع في منطقة صناعية قرب العاصمة طهران اليوم الثلاثاء، في أحدث فصول سلسلة حرائق وانفجارات وقع بعضها في مناطق حساسة بالبلاد.

وقال التليفزيون: "الحريق اندلع في المنطقة الصناعية بحي جاجرود بمنطقة برديس هذا الصباح، لا يوجد قتلى أو جرحى، رجال الإطفاء يكافحون لاحتواء الحريق"، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وكان رئيس خدمات الإطفاء والسلامة ببلدية الأهواز، إبراهيم قنبري، قد أعلن عن وقوع حريق في المجمع القضائي في منطقة خرمكوشك، الواقعة شرق مدينة الأهواز.

وقال قنبري، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، إن أحد الفروع القضائية للمجمع التهمتها نيران شديدة وتصاعد منها الدخان في الساعة 13:25 بالتوقيت المحلي.

وأضاف أنه عندما تم إجلاء الموظفين والمراجعين من المجمع، وجدت امرأة مختنقة جراء الدخان وأنقذها رجال الإطفاء وسلمها إلى خدمات الطوارئ للعلاج.

وأشار قنبري إلى أن سبب الحادث قيد التحقيق، مؤكدا على أنه تم إطفاء الحريق في الساعة 14:14 وتم منع انتشار الحريق في مناطق أخرى من المجمع.

وأمس الجمعة، أعلنت إدارة الإطفاء بطهران أن حريقا كبيرا اندلع، صباح الجمعة، في منطقة تجارية كبيرة، جنوب العاصمة، تضم مستودعات لمختلف السلع المصنعة.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" عن مسؤول في إدارة الإطفاء قوله، إن الحريق بدأ قبل الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي، وهرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث في شارع "فدائيان إسلام".

وطال الحريق مستودعا وأرصفة بمساحة 3000 متر مربع، حيث أظهرت مقاطع فيديو النيران مشتعلة في كل أقسام المصنع.

وشهدت إيران العديد من الحرائق والانفجارات "الغامضة" خلال الشهرين الماضيين، ما أثار الجدل حول "عمليات تخريب متعمدة".

وتكررت الحرائق في عدة مواقع ومنشآت صناعية، لكن أهمها طال مواقع نووية وعسكرية حساسة اعترفت السلطات ببعضها.

وكان أهم الانفجارات هو ما وقع في منشأة نطنز النووية، في أصفهان، والذي دمر أجهزة الطرد المركزي فيها في 8 يوليو الجاري.