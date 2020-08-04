المرصد السوري: مقتل 15 من ميليشيات موالية لإيران في البوكمال

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل نحو 15 شخصا في مدينة البوكمال غرب سوريا، قرب الحدود مع العراق.

وأشار المرصد إلى أن جميع العناصر هم من الميليشيات العراقية الموالية لإيران، قُتلوا خلال جولات من القصف بطائرات مجهولة، استهدفت عدةَ مواقع في ريف البوكمال، ضمن قاعدة الإمام على التي تشيدها إيران في تلك المنطقة، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وأضافت مصادر المرصد السوري، بأن آليات عسكرية تابعة لتلك القوات نقلت قتلى وجرحى إلى داخل الأراضي العراقية عقب الضربات، كما استنفرت القوات الإيرانية بكثافة داخل البوكمال.

يأتي ذلك فيما أفاد بيان عسكري إسرائيلي بتنفيذ ضربات جوية ضد أهداف عسكرية لمواقع تابعة للنظام في سوريا، وذلك ردا على عملية زرع العبوات الناسفة التي تم إحباطها أمس جنوب هضبة الجولان.

وبحسب مصادرِ "العربية"، فقد استهدفت الغارات مواقع للنظام السوري في مدينة البوكمال عند الحدود العراقية السورية، ومواقع بريف دمشق وأخرى في الجولان.

وأضاف البيان الإسرائيلي أن من بين الأهداف التي شملتها الضربات مواقع مراقبة سورية، وأنظمة لجمع المعلومات المخابراتية، وبطاريات مضادة للطائرات وقواعد للقيادة.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام السوري إن الدفاعات الجوية السورية تصدت مساء الاثنين لـ"أهداف معادية" في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي.