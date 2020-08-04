المكسيك تبدأ العام الدراسي الجديد في 24 أغسطس بنظام التعليم عن بعد

قال وزير التعليم المكسيكي أستيبان موكتيزوما، اليوم، إن بلاده ستبدأ العام الدراسي الجديد في 24 أغسطس الجاري بنظام التعليم عن بعد، مع انطلاق منظومة للبرامج التعليمية التلفزيونية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن موكتيزوما قوله في مؤتمر صحفي، إنه سيتم استئناف الدروس الشخصية فقط حين تقرر السلطات أن المدينة أو البلدة لديها عدد منخفض من الإصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلن الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، عن إبرام صفقة مع شبكة التلفزيون الخاصة الرئيسية في المكسيك لبث الدروس على التلفزيون.

وأضاف موكتيزوما، ان الخطة تهدف إلى الوصول إلى 30 مليون طفل في 16 صفا، كما سيتم بث الدروس على خلال الإذاعة وقنوات التلفزيون الحكومية.

وأشار موكتيزوما، إلى أنه سيكون هناك 4550 برنامجا تلفزيونيا و640 برنامجا إذاعيا باللغة الإسبانية و20 لغة من لغات السكان الأصليين، كما سيتم استخدام أجهزة الكمبيوتر، على الرغم من أن 44% فقط من الأسر لديها أجهزة كمبيوتر.

وتشمل بعض خطط المدارس استخدام البريد الإلكتروني وتطبيق واتساب وصفوفا افتراضية عبر تطبيق "زوم".

جدير بالذكر، أن المكسيك سجلت أكثر من 47 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وهي بذلك ثالث أكبر دول العالم من حيث حالات الوفاة.