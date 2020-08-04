نقيبة أطباء ألمانيا: البلاد تواجه بالفعل موجة ثانية من كورونا

قالت نقيبة الأطباء في ألمانيا اليوم، إن البلاد تواجه بالفعل موجة ثانية من فيروس كورونا، وإن مخالفة قواعد التباعد الاجتماعي تجازف بتبديد نجاحاتها السابقة في احتواء المرض.

وأكدت سوزان يونا، رئيسة نقابة ماربورجر يوند التي تمثل الأطباء في ألمانيا، لصحيفة "أوجسبورجر ألجامينه": "نحن بالفعل في بداية موجة ثانية"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأضافت أن هناك خطرا من أن تبدد الرغبة في العودة للحياة الطبيعية، وتقليص إجراءات الاحتواء، النجاح الذي حققته ألمانيا حتى الآن. وحثت الناس على الالتزام بالتباعد الاجتماعي والإرشادات الصحية ووضع الكمامات.

ومنيت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بأقل عدد وفيات جراء الجائحة بالمقارنة ببعض الدول الأوروبية المجاورة، مثل فرنسا وإيطاليا، بفضل إجراء فحوص على نطاق واسع ونظام رعاية طبية جيد والالتزام بالإرشادات الصحية.

وذكر معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا زاد 879 إلى 211281، وأن الوفيات ارتفعت 8 حالات إلى 9156.