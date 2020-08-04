جوتيريش يحذر: العالم يواجه "كارثة" بسبب إغلاق المدارس

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، من أن العالم يواجه "كارثة لجيل كامل" بسبب إغلاق المدارس في ظل انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وشدد جوتيريش، على أن إعادة الطلاب إلى المدارس والمؤسسات التعليمية لا بد أن يكون أولوية قصوى بمجرد السيطرة على عملية انتقال العدوى محليا.

وقال جوتيريش: "أدت جائحة كورونا إلى أكبر اضطراب في التعليم على الإطلاق، فعلى الرغم من تقديم الدروس التعليمية من خلال شاشات التليفزيون والراديو والإنترنت، وبذل الجهود من قبل المعلمين وأولياء الأمور، إلا أنه من الصعب الوصول للعديد من الطلاب".

وأوضح المسؤول الأممي: "أننا نواجه الآن كارثة جيل يمكن أن تهدر الإمكانات البشرية وتقوض عقودا من التقدم"، مشيرا إلى أنه في منتصف يوليو الماضي، تم إغلاق المدارس في أكثر من 160 دولة، ما أثر على أكثر من مليار طالب، كما حرم ما لا يقل عن 40 مليون طالب في جميع أنحاء العالم من التعليم في سنوات ما قبل المدرسة.

وتابع جوتيريش قائلا بأن الطلاب من ذوي الإعاقة، والأقليات، والطلاب النازحين واللاجئين، والأشخاص في المناطق النائية هم الأكثر عرضة لخطر الحرمان من التعليم.