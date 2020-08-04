مصرع مزارع في مشاجرة بالمنيا بسبب خلافات الجيرة

لقي، اليوم، مزارع مصرعه متأثرا بطعنة سكين على يد جاره بسبب خلافات الجيرة في مركز العدوة بشمال محافظة المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارا بمقتل شخص بعزبة تابعة لمجلس قروي سلاقوس في مركز العدوة.

انتقلت قوة من مركز شرطة العدوة إلى موقع الحادث، وتبين قيام كلا من: "ع . ح .ع"، 29 عاما فلاح"، ووالدة "ح.ع" ، 62 عاما، بطعن جارهما "ب. م . ش"، 27 عاما، فلاح، ما تسبب في وفاته في الحال، وذلك خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

جرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى مغاغة العام، وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.