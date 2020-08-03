عاجل.. "الصحة العالمية": قد لا يكون هناك حل لأزمة فيروس كورونا إطلاقا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنَّه قد لا يكون هناك حل لأزمة فيروس كورونا إطلاقًا، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تادروس أدهانوم، استمرار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" كحالة طوارئ صحية عالمية بموجب اللوائح الصحية الدولية.

وأشار أدهانوم، في بيان بجنيف، إلى قبوله توصية لجنة الطوارئ بالمنظمة والتي صدرت بإجماع أعضاء اللجنة وانعقدت عبر الفيديو من مقر المنظمة فى جنيف على مدار أمس الجمعة، وتضمنت الحث على استمرار التنسيق وتعبئة المنظمات والشركات والشبكات متعددة الأطراف العالمية والإقليمية من أجل التزام سياسي قوي، وكذلك توفير الموارد من أجل مواجهة التأهب والاستجابة لكورونا المستجد وانتشاره؛ بما في ذلك تطوير العلاجات واللقاحات.

وأوصت اللجنة، المنظمة بتوفير إرشادات دقيقة وعملية حول معايير أنشطة الاستجابة لكورونا المستجد والمناسبة للحد من خطر الضعف الذي قد يلحق بهذه الاستجابة في سياق الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك بالاستمرار في دعم الدول الأطراف والشركاء في إجراء مراقبة كورونا المستجد النشطة والمجتمعية من خلال الموارد التقنية والتشغيلية مثل التوجيهات والأدوات والتدريب على تعريف الحالات وتحديد الهوية وتتبع الاتصال وشهادات الوفاة، إضافة إلى تشجيع الدول على إبلاغ منظمة الصحة عن البيانات ذات الصلة من خلال منصات مثل النظام العالمي للاستجابة للانفلونزا ونظام مراقبة الاستجابة.

وأوصت لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة، كذلك بتسريع البحث فيما يتعلق ومعرفة المصدر الحيواني لكورونا المستجد والحيوانات المحتملة لوجوده بها وتحسين فهم علم الأوبئة ومدى شدة الوباء؛ بما في ذلك آثاره الصحية طويلة المدى والديناميكيات الفيروسية مثل طرق الانتقال والطفرات المحتملة والمناعة والحماية، إضافة إلى فعالية تدابير الصحة العامة.

ودعت اللجنة، إلى مواصلة مواجهة الأخبار المغلوطة عن الفيروس من خلال تطوير ونشر رسائل واضحة ومصممة خصيصا لكورونا المستجد وآثاره.

وأوصت اللجنة، بالعمل لتبادل المعلومات بشكل استباقي ومنتظم حول تدابير السفر لدعم اتخاذ الدول الأطراف القرار بشأن استئناف السفر الدولي، وقدمت لجنة الطوارئ توصيات مؤقتة للدول لأجل تنفيذ وتحديث وتبادل المعلومات بانتظام مع منظمة الصحة العالمية بشأن تدابير وإرشادات السفر المناسبة والمتناسبة على أساس تقييمات المخاطر؛ بما في ذلك عند نقاط الدخول للتخفيف من المخاطر المحتملة للانتقال الدولي لكورونا المستجد ولتيسير تعقب جهات الاتصال الدولية.