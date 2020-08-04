الأولى علمي مكرر بـ الثانوية العامة: اعتمدت على اليوتيوب

قالت تسنيم محمد حسن محمد، الحاصلة على المركز الأول مكرر قسم علمي علوم بمجموع 410، والطالبة بمدرسة منفلوط الثانوية بنات بمحافظة أسيوط، إنها لم تتوقع أن تتصد أوائل الثانوية العام.

تسنيم: "محستش بنفسي من الفرحة"

وأضافت: "كنت أشاهد مؤتمر وزير التربية والتعليم، وهو يعلن عن أسماء الأوائل وعندما سمعت أسمي بين أوائل الثانوية العامة، لم أشعر بنفسي من الفرحة، وسجدت لله شكرا على التفوق".

ونوهت "تسنيم" بأن الثانوية العامة هذا العام كانت "صعبة جدا" بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وتوقف الدراسة والدروس الخصوصية".

وأكملت: "توقف الدروس الخصوصية جعلني ألجأ إلى استكمال الدروس التعليمية عبر موقع يوتيوب، وتحميل شرح المواد الدراسية من موقع وزارة التربية والتعليم والبرامج التعليمية من التليفزيون".

وتابعت: "مع اقتراب موعد الامتحانات كان عدد ساعات المذاكرة يتراوح بين 5 و8 ساعات يوميا، والحمدلله ربنا كلل تعبي وتعب أسرتي بتفوقي في الثانوية العامة".

والدة تسنيم: زملائي أخبروني بالنتيجة.. "سيبت الشغل وروحت على البيت"

وأعربت والدة الطالبة تسنيم محمد، عن سعادتها بحصول ابنتها على المركز الأول مكرر علمي علوم، قائلة: "زملائي أخبروني بأن ابنتي من الأوائل بعد مشاهدة مؤتمر وزير التربية والتعليم، فتركت عملي وتوجهت إلى منزلي".

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020، وأعلن وزير التربية والتعليم أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إن هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

وتوفر جريدة "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم، يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بجريدة "الوطن".