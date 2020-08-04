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"التعليم" تعلن أسماء ونتائج أوائل الثانوية العامة 2020

كتب:

الوطن
12:00 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
طارق شوقي وزير التربية والتعليم

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم أسماء ونتائج أوائل طلاب الثانوية العامة بشعبتي العلمي والأدبي للعام الحالي 2020. تعرف على الأوائل هنــا.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020، وأعلن وزير التربية والتعليم أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد قليل  

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إن هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي، وستعلن النتيجة في الثانية ظهرا أو قبلها بقليل.

وتوفر جريدة "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم، يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بجريدة "الوطن".

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