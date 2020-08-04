وزير التعليم يكشف حقيقة امتحانات الدور الثالث لطلاب الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الدور التاني يبدأ 22 أغسطس الجاري، وفي حالة رسوب طالب من الذين يؤدون الامتحان لأول مرة بالدرجة الفعلية، لهم الحق في دخول امتحان الملاحق، وهو ما يسمى على السوشيال ميديا بالدور الثالث.

وأضاف شوقي، أن الأوائل من شعبة الرياضيات 13 طالبا، 11 ولدا وبنيتن، ومن شعبة العلوم 12 طالبا، 7 أولاد و5 بنات، والأدبي 15 طالبا، بإجمالي 40 طالبا، مشيرا إلى أن 30 طالبا من الأوائل من المدارس الحكومية المجانية.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020، وأعلن وزير التربية والتعليم أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إن هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

وتوفر جريدة "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم، يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بجريدة "الوطن".