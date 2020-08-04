بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020.. خطوات التسجيل لـ "القدرات"

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020، وإعلان أسماء الأوائل الذين وصل عددهم إلى 40 طالبا، وأشار الوزير خلال حديثه أن نسبة النجاح هذا العام تخطت الأعوام الماضية لتصل إلى 81.5%، كما أوضح أن النتيجة سيتم إعلانها من خلال رابط النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم بعد الساعة 2 ظهرا.

وعقب إعلان النتيجة يبحث الكثير من الطلاب عن التسجيل في اختبارات القدرات بالكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز ذلك الاختبار، وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن خطوات التسجيل لاختبارات القدرات والتي تبدأ يوم 8 أغسطس الجاري، وتستمر حتى 20 أغسطس، وفق الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كالتالي:

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق من خلال الرابط www.tansik.egypt.gov.eg ، للدخول إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على الموقع.

2- يبدأ الطالب عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، وذلك باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

3- يظهر للطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن "رقم الجلوس، اسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، المدرسة، الشعبة التي درسها الطالب سواء كانت علمية أو هندسية أو أدبية"، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

4- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له، وأسماء الكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

5- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، كما يتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية، مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

6- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

7- تلتزم الكليات أيضًا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك لكل الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

8- يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذه النتائج، خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، حيث لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

9- تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يُسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصًا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.