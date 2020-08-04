السادس أدبي مكرر بالإسكندرية: الفضل لأمي كانت بتذاكر معايا 24 ساعة

بدموع الفرح، استقبلت والدة الطالبة رغدة محمد بيومي، من أوائل الثانوية العامة الحاصلة على المركز السادس مكرر شعبة أدبي بمدرسة العجمي الثانوية التابعة لإدارة العجمي التعليمية في الإسكندرية، خبر وجود ابنتها ضمن الأوائل.

"ده تعبي ربنا بيفرحني أنا تعبت كثير عليها هي وأخوها التوأم أوي كنت بذاكر معاهم مش بعمل أي حاجة في حياتي غير ليهم علشان يفرحوني"، هكذا قالت والدة رغدة بيومي، لـ"الوطن"، تعبيرًا عن فرحتها التي توصف بنجاح ابنتها وصعودها من أوائل الثانوية العامة.

ولم تستوعب الطالبة رغدة خبر نجاحها ووجودها ضمن أوائل الثانوية العامة، مشيرة إلى أنها كانت على علم أنها ستحصل على مجموع كبير لكن لم تتوقع وجودها من الأوائل، مشيرة إلى أن الامتحانات كانت سهلة لكن الأجواء كانت متوترة بسبب فيروس كورونا والخوف من العدوى: "إيدي كانت ترتجف في أول أيام الامتحانات بسبب الخوف الشديد والرهبة".

اعتاد رغدة الوجود ضمن الأوائل منذ الصغر، بحسب ما أوضحته، إذ كانت تعتمد على نفسها ولا تلجأ إلى الدروس الخصوصية حتى المرحلة الإعدادية، مشيرة إلى أنها لم تحدد حتى الآن الكلية التي ستلتحق بها.

فضل المدرسة والمعلمين لم تنساه السادس مكرر بالشعبة الأدبية، مؤكدة دورهما الكبير، إضافة إلى فضل والدتها التي كانت تهيئ لها كل شيء. موضحة أن والدتها صرخت كثيرًا حينما سمعت الخبر والفرحة جعلتهم في حالة ذهول، قائلا: "ربنا ما يضعش تعبي ولا تعب أمي كانت بتقعد معنا 24 ساعة علشان تراجع وتذاكر معنا".