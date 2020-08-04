وزير التعليم : الف و74 قضية وشكوى في امتحانات الثانوية العامة
كتب:
محمود عبد الرحمن
11:16 ص | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ان امتحانات الدور التاني يبدا 22 اغسطس الجاري،وفي حالة رسوب طالب من الذين يؤدوا الامتحان لاول مرة بالدرجة الفعلية ، لهم الحق في دخول امتحان الملاحق ، وهو ما يسمى على السوشيال ميديا بالدور الثالث
واضاف ان الاوائل من شعبة الرياضيات 13، 11 ولد وبنيتن، من شعبة العلوم 12 ، 7 بنون و5 بنات ، الأدبي 15 طالب ، بإجمالي 39 طالب من الاوائل المدارس الحكومية المجانية بها 30 طالب من الاوائل واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، نتيجة طلاب الثانوية العامة، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019 – 2020 ،
وقال خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة إن هذا العام هو الاخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي مضيفا ان نسبة النجاح بلغت 81,5%